Beim ZF-Race-Camp messen sich die Autobauer von Morgen

Donnernde Motoren, Benzingeruch und stinkende Abgase in der Luft – diese klassischen Attribute, die gemeinhin zu einem ordentlichen Autorennen dazugehören, sucht man hier vergebens. Denn die Zukunft der Mobilität ist autonom und elektrisch. Das wurde beim zwölften ZF-Race-Camp deutlich.

Knapp 600 Studenten, aufgeteilt in 29 Rennteams, nutzten die Gelegenheit, um sich auf Einladung der ZF auf die kommende Rennsaison auf dem Friedrichshafener Messegelände vorzubereiten. Dabei waren bei dieser Testveranstaltung zum Konstruktionswettbewerb Formula Student von den 29 Teams 24 mit Elektrofahrzeugen am Start, neun davon mit fahrerlosen Boliden. Lediglich fünf Rennwagen waren mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet.

Für die Rennteams, die aus Deutschland, Tschechien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und erstmals auch aus der Slowakei kommen, ist das Race-Camp eine Art Generalprobe für die Formula-Student- Wettbewerbe im Sommer, allen voran das Rennen am Hockenheimring im August.

Doch hier geht es nicht allein um Geschwindigkeit. Vielmehr sind Studenten aus verschiedensten Fachrichtungen in das Projekt involviert. Neben technischem Wissen und IT- Kenntnissen sind bei dem internationalen Konstruktionswettbewerb auch Organisation, Projektmanagement und Kostenkalkulation am Ende für ein gutes Gesamtergebnis ausschlaggebend. „Hier zählt nicht, wie in der Formel 1, die schnellste Rundenzeit. Hier werden alle, aus den verschiedensten Disziplinen, gebraucht. Sie lernen zusammenzuarbeiten und zu verstehen, was der andere macht. Es ist ein komplexes System. Alle müssen miteinander kommunizieren. Es ist total faszinierend, mit welchem Engagement und Herzblut alle dabei sind,“ erklärt Martin Frick, Leiter ZF- Personalmarketing.

Begeisterte Studenten wie etwa Christoph Wald von der Hochschule Weingarten, der schon zum dritten Mal beim Race-Camp dabei ist. Mit zwei Fahrzeugen ist sein knapp 70 Mann starkes Team vertreten. Wald hat sich dem Projekt autonomes Fahren verschrieben. „Für mich als Informatiker ist der Bereich „driverless“ eine große Herausforderung. Das Ganze hat etwas Infizierendes. Man kommt nicht mehr davon los. Gemeinsam als Team feiern wir die Erfolge, aber wir durchleben auch die Niederlagen gemeinsam,“ erzählt der Student der angewandten Informatik.

Obwohl die einzelnen Teams gegeneinander antreten, ist von Konkurrenzkampf in den großen Messehallen wenig zu spüren. Vielmehr herrscht eine lockere, familiäre Atmosphäre. Vor den Hallen wird gemeinsam gecampt, zusammen gegessen und nebenbei werden Informationen ausgetauscht.

Von dem einmaligen Erlebnis, einen Rennwagen zu steuern, schwärmt Marc Sauter, Maschinenbaustudent aus Konstanz. „Das ist für jeden Studenten ein Traum, so was zu fahren. Das kann man nicht mit Auto oder Kart fahren vergleichen. Die Beschleunigung ist unheimlich stark“, berichtet Sauter. Sein Teamkollege Sven Oehri zeigt sich dem Sponsor ZF gegenüber äußerst dankbar: „So ein Event wie heute ist wahnsinnig wertvoll. Es ist eine einmalige Gelegenheit – zwei Tage, wo man voll fahren kann.“