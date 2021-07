Beim ZF-Firmenlauf kommen 8995 Euro Spenden zusammen

Bei dem ZF-Firmenlauf in Friedrichshafen sind in diesem Jahr 8995 Euro zusammengekommen. 2000 Läuferinnen und Läufer sind mitgerannt. „Wir freuen uns wirklich sehr über die zahlreichen virtuellen Starter, die mit Ihrer Teilnahme zur Unterstützung regionaler Projekte und Vereine beigetragen haben", sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH aus Saarbrücken laut Pressemitteilung seiner Firma, die Charity-Partner des Laufs war.

In dem Zeitraum zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli liefen die Teilnehmer die Strecke und wurden von einer Laufapp begleitet und motiviert, so die Mitteilung. „Wir hoffen, dass sich mit den sinkenden Inzidenzwerten nun auch im Herbst weitere Eventmöglichkeiten bieten und wir 2022 den Firmenlauf in Friedrichshafen wieder in einem normalen Umfeld ausrichten können“, sagt Niedermeier.

Laufend Gutes tun ist seit Beginn des Firmenlaufs ein fester Bestandteil und untrennbar vom Konzept der Veranstaltung, egal ob als Live-Event oder beim virtuellen Teambuilding.

Ein Teil der Spenden geht laut Pressemitteilung unter anderem an den VfB Friedrichshafen und an Plan International Deutschland, Charity-Partner an zahlreichen Firmenlaufstandorten der Agentur.

Das Kinderhilfswerk unterstützt den gleichberechtigten Zugang zu Sportangeboten in Hanoi in Vietnam. Im Rahmen des Projektes „Sport schafft sichere Schulen in Hanoi" werden Mädchen und Jungen an zwanzig Sekundarschulen im Stadtgebiet Hanoi gefördert.

Lehrkräfte erhalten Fortbildungen, wie sie durch den Sportunterricht Gleichberechtigung fördern können. Dazu werden beispielsweise Sportplätze errichtet und Sportclubs gegründet. Durch den Sport stärken die Kinder ihr Selbstbewusstsein, lernen, was Gleichberechtigung bedeutet, und wie sie sich gegen Gewalt und Diskriminierung einsetzen können.