Beim Verbreiten der EBC soll auch der Gast mithelfen

Die Aufgaben der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH sind durchaus vielfältig. Dennoch wird es vor allem ein Projekt sein, an dem sich die neue Geschäftsführerin Ute Stegmann in den nächsten Jahren in der Öffentlichkeit messen lassen muss: Wird es der langjährigen Leiterin der Immenstaader Tourist-Info nach den Startschwierigkeiten der Echt Bodensee Card gelingen, die regionale Gästekarte in der Fläche zu etablieren? Eines macht Stegmann gegenüber der Schwäbischen Zeitung klar: Mit der Holzhammermethode will sie es nicht versuchen.

„Wir alle haben unterschätzt, wie sich das Projekt entwickelt hat. Wir hatten uns das deutlich leichter vorgestellt“, sagt Ute Stegmann, die seit Gründung der DBT dem Fachbeirat der Gesellschaft angehörte. Die Widerstände aus Reihen der Vermieter gegen das Chipkartensystem hätten sie überrascht, weil eine regionale Gästekarte an sich ja grundsätzlich als sinnvoll betrachtet wird. Leider sei bei manchen Vermietern der Eindruck entstanden, dass das ambitionierte System quasi mit Gewalt durchgesetzt werden sollte. Das sei so natürlich nicht beabsichtigt gewesen, Fehler in der Kommunikation räumt Stegmann aber ein.

Und die will die neue DBT-Chefin nicht wiederholen. Schon im zweiten Jahr hat die DBT die EBC zwar auf ein einfacheres System mit Papierkarte umgestellt, die Anfangsschwierigkeiten wirken teilweise aber noch nach, weshalb die Ausweitung auf weitere Kommunen weiterhin zäh verläuft. Im dritten Jahr sind neun von 38 Kommunen im DBT-Gebiet im Boot. Dass Stegmanns Ziel ein kontinuierlicher Ausbau ist, versteht sich von selbst. Allzu forsch will sie diese Herausforderung allerdings nicht angehen. Mit interessierten Kommunen wird sie weiterhin Gespräche führen, aber nicht alle paar Monate überfallartig dort auf der Matte stehen, wo die Skepsis noch überwiegt.

Vielmehr setzt Ute Stegmann darauf, das Produkt EBC immer weiter so zu verbessern, dass es von den Gästen auch immer mehr nachgefragt wird. Denn dann könnte sich die EBC quasi von selbst ausbreiten. Dass die EBC mit 175 Ausflugszielen als Partner schon jetzt ein sehr gutes Produkt ist, davon ist Stegmann überzeugt. „Die Resonanz der Gäste ist positiv und auch von den Gastgebern erhalten wir sehr gute Rückmeldungen“, sagt sie. Teilweise würden sich Urlauber auch schon gezielt für einen Ort entscheiden, in dem es die EBC gibt.

Wann der Punkt erreicht sein wird, an dem die Gästekarte zum Selbstläufer wird und sich durch die Solidarbeiträge der teilnehmenden Kommunen auch selbst finanziert, dazu wagt die DBT-Chefin noch keine Prognose. Dass dieser Zeitpunkt irgendwann kommen und die DBT dann auch in der Lage sein wird, das Darlehen des Bodenseekreises über 1,2 Millionen Euro zurückzuzahlen, davon ist sie aber überzeugt. „Das ist auch mein Anspruch an mich selber“, sagt sie. Eine Frist haben ihr die Gesellschafter – der größte ist mit einem Anteil von 70 Prozent der Bodenseekreis – bislang nicht gesetzt. Und sie werden es in den kommenden Jahren wohl auch nur dann tun, wenn die Entwicklung der Kosten sie irgendwann dazu zwingt. Allein im Startjahr hatte die EBC rund eine Million Euro verschlungen – was allerdings auch auf die Insolvenz des technischen Dienstleisters für das Chipkartensystem zurückzuführen war. Im Jahr 2018 beliefen sich die Projektkosten der EBC laut Auskunft des Landratsamtes auf 373 000 Euro. Zum urspünglich prognostizierten Fehlbetrag von 353 000 Euro in der Bilanz der DBT haben diese EBC-Kosten letztlich aber nicht geführt. Wie Ute Stegmann ausführt, wird die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 stattdessen einen kleinen Überschuss ausweisen.

Aufgaben und Projekte der DBT:

Auch wenn vor allem ihre Kritiker die DBT gerne mit der EBC gleichsetzen, ist die Kernaufgabe der Gesellschaft, ein regionales Tourismusmanagement für das nördliche Bodenseeufer samt Hinterland zu etablieren. In der touristischen Vermarktung der Region soll die EBC zwar ein wichtiger Baustein sein, aber eben nicht der einzige. Seit Gründung der DBT ging es zunächst vor allem darum, die touristische Marke „Echt Bodensee“ aufzubauen, die touristischen Kernthemen zu identifizieren und diese in den Mittelpunkt der Vermarktung zu rücken. „In den vergangenen Jahren ist da sehr gute Aufbauarbeit geleistet worden“, sagt die neue DBT-Chefin Ute Stegmann.

Entstanden ist zum Beispiel das „Echt Bodensee Magazin“, das mit den Schwerpunktthemen Kultur & Kulinarik, Wassererlebnis, Wandern und Radfahren die Lust auf Urlaub in der DBT-Region wecken soll. Konkrete Informationen zu den Angeboten finden Interessierte dann in weiteren Broschüren. Sie fassen unter der Marke „Echt Bodensee“ das zusammen, was bisher in einer Vielzahl unterschiedlicher Hefte und Flyer von einzelnen Orten oder kleineren Bündnissen erstellt worden war. Die Resonanz am ebenfalls neu gestalteten und erstmals von der DBT für die ganze Seeregion konzipierten Stand auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart war laut Ute Stegmann „sehr gut“. Es seien deutlich mehr Printprodukte verteilt worden als in den Vorjahren. Wobei die neue DBT-Chefin einräumt, dass die Bedeutung von Messen im digitalen Zeitalter nicht mehr so hoch sei wie früher. Soziale Medien hingegen würden immer wichtiger.

Den Hauptfokus hat die DBT diesbezüglich bislang auf ihren Facebook-Auftritt gelegt. Durch Gewinnspiele und Beiträge, die Emotionen wecken, haben sich mittlerweile mehr als 50 000 Fans anlocken lassen, die für viel Interaktion sorgen. „Wir haben viel in Facebook investiert, und das hat sich gelohnt“, resümiert Stegmann. Ein weiteres, laut Stegmann sehr zeitintensives digitales Projekt ist aktuell die Entwicklung einer neuen App fürs Smartphone – ein digitaler Reiseführer, in dem Urlauber nicht nur Informationen über Ausflugsziele finden, sondern auch darüber, wie sie diese in Wanderungen oder Radtouren integrieren oder per ÖPNV erreichen können – inklusive der nächsten Abfahrtszeiten von Bus und Bahn. Infos über Vergünstigungen mit der EBC gibt die App ebenso. Bis zum Beginn der Hochsaison im Sommer soll sie nutzbar sein.