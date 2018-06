Beim Trikottag der Bodensee-Schule steht der Fußball im Mittelpunkt

Die Schüler der Bodensee-Schule St. Martin haben mit einem Trikottag den Start der Fußball-Weltmeisterschaft in russland gefeiert. Die Klassen bekamen die Aufgabe gestellt, möglichst geschlossen in Nationaltrikots zur Schule zu kommen und dies durch ein Klassenfoto zu dokumentieren. Auch wenn die Deutschen Leibchen dominierten, konnte man auch Trikots vieler anderer Nationen erblicken. Als besonderer Höhepunkt stachen hierbei Trikots der Nationalteams aus Island, Bolivien und Südkorea heraus. Gemeinsam mit den Lehrern wurden in der Folge auf Landkarten die verschiedenen Länder gesucht, Tipps für den Ausgang einiger Spiele abgegeben und sich gemeinsam auf eine hoffentlich erfolgreiche und schöne Weltmeisterschaft eingestimmt. Foto: Bodenseeschule