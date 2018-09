Beim Sportbad wird das Parken günstiger als in der Innenstadt

Das Parkhaus am Sportbad wird eröffnet. Ab Samstag, 29. September gibt es in Friedrichshafen neue und barrierefreie Parkmöglichkeiten. Offiziell heißt das Parkhaus Stadtwerk am See-Parkhaus „Sportpark“. 420 extrabreite Stellplätze und acht Ladepunkte für E-Autos stehen darin zur Verfügung. Für Frauen, Eltern mit kleinen Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität werden spezielle Parkplätze angeboten. 13 Mio. Euro hat die Stadtwerk am See-Unternehmensgruppe dafür investiert. Die Parkgebühren sind günstiger als in der Innenstadt. Das Parken wird tagsüber je angefangene Stunde einen Euro, abends ab 20 Uhr 50 Cent kosten. Kurzparkvorgänge bis zu 30 Minuten Parkdauer sind sogar kostenlos. Es werden Monatskarten angeboten. Der Bau dauerte 28 Monate. Mehr als 13 Millionen Euro hat die Stadtwerk am See-Unternehmensgruppe dafür investiert. Bis 30. November ist das Parken kostenlos. Foto: Stadtwerk am See