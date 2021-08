Beim Sommerfest des Tennis-Club-Kluftern gibt es nur Sieger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder Schleifchenturnier! Endlich wieder Tennis bei schönem Wetter und in netter Gesellschaft. Die Freude bei den Mitgliedern und Angehörigen des Tennis-Club-Kluftern (TCK) anlässlich des diesjährigen Sommerfestes lag nicht nur am Wetterglück in diesem durchwachsenen Sommerspielbetrieb. Angesichts der langen Durststrecke, die durch die gesellschaftlichen und sportlichen Einschränkungen der Pandemiezeit erforderlich waren und immer noch sind, gab es einiges nachzufeiern.

Am späten Vormittag trafen sich die Ersten zum Weißwurstfrühstück, danach folgten 30-minütige sportliche Runden im Mixed-Doppel, mit einem breit gefächerten Teilnehmerfeld. Neun Frauen und zwanzig Männer im Alter zwischen 15 und 78 Jahren führte das Losglück in jeder Runde neu als Spielpaare zusammen und forderte sie als gegnerische Teams insgesamt sechsmal heraus, sich auf dem Tennisplatz aufeinander einzustellen, um möglichst gut zu punkten. Unterbrochen wurde der Spielspaß von einer stärkenden Kaffee-und-Kuchenrunde, ein Grillabend bildete den Abschluss. Barbara Hoehne und Peter Landolt durften als Schleifchenkönigin und –könig Gratulationen und Sachpreise entgegennehmen.

Über 40 TCK-Mitglieder und Familienangehörige nahmen am gemeinsamen Ausklang teil, der den feierlichen Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder bildete. Seit 1995 und damit über 25 Jahre ist Elke Bott-Eichenhofer Mitglied im TCK. Erika Zehle hält dem Verein schon seit 1980 als aktive Spielerin die Treue. Vorstand Jupp Mennel dankte den beiden am Sommerfest Anwesenden für ihre langjährige Zugehörigkeit. Ebenfalls über 40 Jahre Mitgliedschaft zeichnen Alexandra, Frieda, und Heinz Stehle aus.

Sportwart Ralf Holverscheid ließ dem Wettkampftag noch eine spezielle Tennisvariante folgen, bei der es darum ging, möglichst viele Bälle auf der hinteren Platzhälfte zu fangen, die von einem Spieler oder einer Spielerin von der Clubhausterrasse abgeschlagen wurden. Das Startgeld lag bei fünf Euro, 40 Prozent davon werden Flutopfern gespendet. Immerhin 150 Euro, die für eine clevere Kombination aus Sport, Spaß und gutem Zweck sprechen.

Der Schwung dieses gelungenen Sommerfestes nach eineinhalb Jahren ohne Geselligkeit soll bei wöchentlichen Terrassenabenden jeweils donnerstags ab 18:30 Uhr weitergeführt werden. Infos gibt’s auf der Homepage www.tc-kluftern.de.