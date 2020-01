Beim Schwäbischen Albverein herrscht Nachwuchsmangel

Am vergangenen Samstag haben sich 33 Mitglieder des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe Friedrichshafen zur Jahreshauptversammlung im VfB-Stadionrestaurant getroffen. Mit der Begrüßung durch den Versitzenden Klaus Förster und dem Lied „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ begann die Versammlung.

Mit 110 Mitgliedern sind die Älbler am Bodensee weiterhin einer der kleinsten Ortsvereine. Der Durchschnitt aller Mitglieder liegt bei über 73 Jahren. Der Ortsgruppe Friedrichshafen fehlt in allen Bereichen die Jugend und damit der Nachwuchs. Deshalb sei man bescheiden geworden, schreibt der Albverein in einer Pressemitteilung. Mittlerweile würden 50-Jährige bereits als „Jüngeer“ eingestuft und seine herzlich willkommen.

In einer kleinen Pause wurde ein Diavortrag über die Wanderwoche vom Gardasee gezeigt, zusammengestellt vom Andreas Kienle.

Die Ehrungen der Jubilare übernahm Dieter Detsch aus Weingarten, als Stellvertreter des Gauvorsitzenden Gert Müller. Für 70-jährige Mitgliedschaft wurde Renate Edmaier geehrt, für 40-jährige Mitgliedschaft Alfred Spägele sowie Hedda und Heinz Kreidler.

Im Jahre 2019 wurden 87 Wanderungen absolviert. Eine davon war die Wanderwoche am Gardasee, hinzu kamen 54 sportliche Betätigungen der Nordic-Walking-Gruppe.

Das Treffen der Ortsgruppe Friedrichhafen findet jeden Donnerstag im Seewald statt, im Winter um 15 Uhr, im Sommer um 8.30 Uhr.

Eine Bereicherung, so der Pressebericht weiter, sei der Wiedereintritt von Kurt Friedewald als Wanderführer sowie als Wegwart. Das Ausscheiden von Heinz Kreidler als Wanderführer wird indes bedauert.

Nachdem bei der Hauptversammlung durch Dieter Detsch die Vorstandschaft einschließlich Kassierern und Kassenprüfer entlastet worden waren, erhielt Irene Förster für ihr Bemühen, neue Mitglieder zu werben, ein kleines Dankeschön.

Auch für das Jahr 2020 sind wieder interessante Wanderungen vorgesehen, wie bei der Versammlung offiziell bekannt gegeben wurde. So steht ein Wanderwochenende nach Bodenmais sowie eine Wanderwoche in Südtirol und eine Busfahrt nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung auf dem Programm der Älbler. Mit dem Lied „Kein schöner Land“ wurde die Mitgliederversammlung beendet.