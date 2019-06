Beim Schüleraustausch lernen Häfler Polen besser kennen

30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und fast 20 Jahre nach der EU-Osterweiterung ist Polen für viele immer noch der unbekannte Nachbar im Osten. Nicht nur deshalb bleibt der deutsch-polnische Schüleraustausch ein wichtiges Instrument zur Begegnung und Völkerverständigung und ein zusammenwachsendes Europa, schreibt die Häfler Bodensee-Schule. 21 Schüler aus Friedrichshafen haben sich zusammen mit ihren Lehrern Solveig Glatz und Walter Zacke zum Gegenbesuch zur polnischen Partnerschule in Blachownia bei Tschenstochau aufgemacht. Schon am Stadtbahnhof begann für die Schüler „Polen“, denn sie saßen mit vielen polnischen Mitbürgern in einem polnischen Linienbus, der sie in 20 Stunden direkt nach Blachownia bringen würde. Dort wurden sie von ihren polnischen Gastgebern empfangen und durften eine Woche lang die polnische Gastfreundlichkeit in den Familien erleben.

Bei Ausflügen in die alte Königsstadt Krakau mit Besichtigung des jüdischen Kazimierz, des Wawel-Schlosses und des berühmten Salzbergwerks in Wieliczka und der Schwarzen Madonna im Kloster Jasna Gora im benachbarten Tschenstochau lernten die Schüler polnische Kultur und Geschichte kennen.

Für die Schüler stand natürlich die Begegnung mit den polnischen Jugendlichen im Vordergrund. Kreative Workshops, der Besuch in einem Erlebnisbad, gemeinsames Shopping und eine Disco boten dafür viele Gelegenheiten. Dabei mussten sich die Schüler natürlich auf viele neue Situationen und Gegebenheiten einstellen. Sie zeigten dabei, durch ihre Offenheit, Neugier, Flexibilität und Geduld, erstaunliche Fähigkeiten, die das Gelingen einer wirklichen „Reise“ erst ermöglichen.

Weitere Begegnungen mit den Schülern aus Polen sind laut Pressemitteilung der Bodensee-Schule geplant.