Beim Ritt auf der perfekten Welle Gutes tun

Surfen und helfen: Die „Surf-Days 2019“ bringen das Wellenreiten in die Städte und sammeln mit der Aktion gebrauchte Boards für Entwicklungsländer. Zwischen Mai und September wird an sieben Standorten gesurft – auch in Friedrichshafen. Die aufblasbare Wellenreitanlage wird vom 21. bis 29. September auf der Interboot-Messe aufgebaut.

Bei insgesamt sieben Tour-Stopps in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin sowie in Wien wollen die „Surf-Days 2019“ sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Wellenreitspaß in außergewöhnlicher, urbaner Umgebung bieten, wie es in der Ankündigung heißt. Darüber hinaus verknüpfen die Gründer und Organisatoren der Serie, die Hamburger Agentur Brand Guides, in diesem Jahr erstmals den Spaß am Surfsport mit dem guten Zweck und sammeln gebrauchte Surfbretter für Entwicklungsländer.

Mit den Surf-Days wollen die Organisatoren den Sport dahin bringen, wo Sommer, Sonne und Strand normalerweise weit weg sind – auf Messen, in Einkaufszentren und Innenstädte. „Weit mehr als 20 000 begeisterte Teilnehmer seit dem Start der Serie zeigen uns, dass wir damit gerade im urbanen Umfeld absolut einen Nerv getroffen haben“, sagt Thilo Trefz, Brand Guides-Geschäftsführer und Erfinder der „Surf-Days“.

Hilfe zur Selbsthilfe

Erstmals seit Start der „Surf-Days“ im Jahr 2016 sind in diesem Jahr Teilnehmer und Besucher aufgerufen, gebrauchte und noch nutzbare Surfboards vor Ort zu spenden. Alle Boards sind willkommen, mit Ausnahme von Windsurf-, SUP- und Kiteboards. Die Bretter werden am Ende der Saison von den „Surf-Days“-Machern an Surfschulen wie das Ahanta Surf Camp in Ghana übergeben, die sich über das Surfen vor Ort sozial oder ökologisch engagieren. „Mit der Aktion möchten wir die wichtige aber aufgrund fehlender Infrastruktur oft schwierige Arbeit der Surfschulen vor Ort unterstützen und sie zugleich auch in Deutschland etwas bekannter machen. Statt Geld einzusammeln, lautet unser Ansatz dabei: Hilfe zur Selbsthilfe. So wollen wir die Welt über unsere gemeinsame Leidenschaft fürs Surfen etwas enger zusammenzubringen“, betont Trefz.

Bei den „Surf-Days“ seien sowohl interessierte Anfänger, als auch fortgeschrittene Surfer jeden Alters eingeladen, sich auf einer mobilen Surfwelle im Wellenreiten auszuprobieren. Möglich wird das, indem vier Pumpen insgesamt 35 Kubikmeter Wasser eine fünf Meter breite, wellenförmige Struktur hinaufpumpen und so das Surfboard auf einem Wasserfilm zum Gleiten bringen.

In je 30-minütigen Slots teilen sich maximal vier Surfer die mobile Welle der „Surf-Days“ bei der Interboot. So komme jeder auf die Welle – bei Bedarf unter professioneller Anleitung eines erfahrenen Coaches, heißt es weiter. Tickets für die Stationen der „Surf-Days 2019“ können online gebucht werden. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro pro Person. Kurzentschlossene können je nach Verfügbarkeit auch direkt vor Ort ihren Ritt auf der Welle wagen. Board und falls nötig ein Neoprenanzug werden auf Wunsch gestellt, Handtuch und Badebekleidung sollten mitgebracht werden.