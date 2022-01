Erheblichen Sachschaden hat der 24-jährige Fahrer eines Ford Transit am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Olgastraße verursacht. Beim Rangieren stieß er laut Polizeibericht gegen einen geparkten Mercedes. Während am Ford kein sichtbarer Schaden entstand, beläuft sich dieser am Pkw auf etwa 8.000 Euro.