Beim Poetry Slam in der Caserne gilt die 3G-Regel

Beim Poetry Slam mit Marvin Suckut im Kulturhaus Caserne am Freitag, 25. Februar, gilt nach der landesweiten Lockerung wieder die 3G-Regel. Das teilt der Veranstalter in einer Pressemitteilung mit. Slammerinnen und Slammer aus Langenargen, Aulendorf und Leipzig haben bereits zugesagt. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse, ermäßigt zehn Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.kulturhaus-caserne.de.

Die Poeten*innen im Wettbewerb müssen sich nur an drei einfache Regeln halten. Die Texte müssen selbst verfasst sein. Es gibt ein Zeitlimit für den Vortrag von sechs Minuten und es dürfen keinerlei Hilfsmittel oder Kostüme verwendet werden. Das Publikum entscheidet über Top oder Flop der Beiträge. Moderiert wird der Abend wieder von Marvin Suckut. Am Ende entscheidet das Publikum erneut durch Applaus wer zum Sieger oder zur Siegerin erklärt wird.