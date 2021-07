Beim Kursangebot Gebärden lernen bleibt niemand sprachlos

Gebärden lernen nach „Schau doch meine Hände an“ können die Teilnehmer an einem zweiteiligen Kurs bei Gunda Dzubiel, Sonderpädagogin und Gebärdenlehrerin, am Dienstag, 13. und 20. Juli, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Johannes-Brenz-Haus, Ailinger Str. 33, Friedrichshafen. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis e. V.. „Eingeschränkte Kommunikation in der Lautsprache begegnet uns immer wieder“, heißt es in der Ankündigung. „Bei der Arbeit, beim Einkaufen, im Bus, in der Beratung.“ Menschen mit Behinderung, anderer Sprachherkunft oder mit Demenz wollen und können kommunizieren. Dabei helfen Gebärden aus der Gebärdensammlung „Schau doch meine Hände an“: Gebärden sind eine körpereigene – damit immer verfügbare – Kommunikationsform, die Menschen mit eingeschränkter Lautsprache in ihrer Kommunikation unterstützt.