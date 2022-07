Friedrichshafen feiert seine Kulturen beim Interkulturellen Stadtfest

Das Wetter hat es sehr gut mit dem 29. Interkulturellen Stadtfest und seinen Besuchern gemeint. Türkisblau liegt der See am Samstag und Sonntag vor herrlich klarer Bergkulisse, von zahllosen Booten bevölkert. Mehr noch bevölkern die Menschen dicht an dicht, doch ohne jede Hektik die Uferpromenade. Ein friedliches, heiteres Miteinander, ein Stimmengewirr aus vielen Sprachen – nicht nur ein Miteinander von Sprachen, von Kulturen, sondern auch von Religionen.

Wie Pfarrer und Gemeinderat Hannes Bauer sagte, sorgt in Friedrichshafen ein Drei-Säulen-Modell dafür, dass so ein Miteinander funktionieren, dass so eine entspannte Stimmung wie an diesem Tag herrschen kann: das Forum der Kulturen, das Forum der Religionen und der Integrationsbeirat der Stadt. Sie alle waren eingebunden in das Interkulturelle Stadtfest, das nach corona-bedingter Pause endlich wieder stattfinden und Begegnung ermöglichen konnte.

Das Stadtfest zeigt, wie gut das Zusammenleben grundverschiedener Kulturen funktioniert, wenn die gegenseitige Achtung das Leben bestimmt. (Foto: Helmut Voith)

Eine Premiere und ein „Meilenstein“ laut Hannes Bauer war das multireligiöse Friedensgebet. Nebeneinander standen sie in der Musikmuschel: Priester, Pfarrer und Imam, Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche, der Bahai Religion, der Moschee-Gemeinde, der griechisch-orthodoxen, serbisch-orthodoxen und ukrainisch-orthodoxen Gemeinden in der Stadt.

Im Forum der Religionen suchen sie im Dialog das Gemeinsame und bauen Vorurteile ab, hier beteten sie gemeinsam für die Opfer der Kriege in der Welt und um den Frieden. Dass man trotz aller Unterschiede miteinander reden kann, wurde hier nicht nur in schönen Worten beschworen, sondern vorgelebt.

„Menschen können Brücken bauen“

„Menschen können so wunderbar sein, können Brücken bauen“, sagte Bürgermeister Andreas Köster in bewegender freier Rede. Im Blick auf den Ukraine-Krieg fügte er an: „Und Menschen können so grausam sein, als hätten wir nichts aus der Geschichte gelernt.“ Was man tun könne? Die Demokratie, die Toleranz leben, einander schätzen, egal welche Hautfarbe, Religion oder Meinung. Mehr als 30 Vereine von Menschen anderer Kulturen gebe es hier: „Wie viel ärmer wäre Friedrichshafen ohne sie.“

„Menschen können so wunderbar sein, können Brücken bauen“, sagt Bürgermeister Andreas Köster. (Foto: Helmut Voith)

Wegen der langen Unsicherheit und der aufwendigen Vorarbeiten waren es etwas weniger Stände als sonst, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Ständig war etwas los in der Musikmuschel, angefangen beim Gespräch der Moderatoren Zeliha Röthemeyer und Hannes Bauer mit zwei Mitgliedern des Integrationsbeirats. Stephanie Glatthaars und Emre Yilmaz‘ Engagement für eine gelingende Integration, ihre Beweggründe, kamen überzeugend herüber.

Städtepartnerschaften sind ebenfalls vertreten

Musik- und Tanzgruppen reihten sich nahtlos aneinander. Spannend die Angklung-Gruppe „Freunde Indonesiens“, die mit ihren Bambus-Instrumenten eine Sängerin begleiteten. Fast hätte der Jüngste ein Solo gewagt, doch dann verließ ihn der Mut – da setzte auch Bürgermeister Köster seinen Charme vergebens ein.

Am Stand der „Amici di Imperia“ bedauerte Maria de Canto, dass Josef Büchelmeier, treibende Kraft der Städte-Partnerschaft, verhindert war. Die Partnerschaft wird seit Jahren erfolgreich praktiziert wie auch mit den anderen Häfler Partnerstädten, die mit eigenen Ständen vertreten waren.

Verführerische Düfte

Überall stiegen Düfte verführerisch in die Nase, ob indische Gewürze oder spanische Paella. Bei der türkischen „Grup Mizrap“ wurde kräftig in einer großen Pfanne mit Rindergeschnetzeltem und türkischem Reis gerührt. Natürlich lockten auch die passenden Getränke. Biertische standen bereit für Esser und Trinker, andere lagerten beim Picknick in der Wiese, schauten den Kindern zu, für die das Spielehaus seine Angebote ausgebreitet hatten.

Zwischendurch ein kurzes Gespräch mit Security-Mitarbeitern und der Bereitschaft im Zelt des Roten Kreuzes. Einstimmig hieß es: „Alles friedlich, alles passt.“ Dennoch ist auch hier der Zugang zum Gelände mit Betonblöcken gesichert, zu viel ist in den vergangenen Jahren anderswo passiert. Eine leichte Brise weht vom See herüber und macht die Hitze erträglich. Fazit: Ein schönes Fest, das zeigt, wie gut das Zusammenleben grundverschiedener Kulturen funktioniert, wenn die gegenseitige Achtung das Leben bestimmt.