Beim hitzigen Tennisderby fällt der Abstand schwer

Alle drei Stunden desinfizieren sie im Biberacher Freibad die Toiletten, der Alberweiler See zählt genau ein Dixiklo. Am Laupheimer Surfsee sperren sie wegen Überfüllung den Parkplatz, die Gäste stellen ihr Auto stattdessen ins Halteverbot. Ist all das vernünftig? Die Devise am Sonntag zumindest scheint klar: Baden gehen um jeden Preis.

12 Uhr: Noch ist die Parkplatzsuche im Freizeitzentrum Rißtal in Laupheim leicht. Auf der Liegewiese ist Platz dagegen schon Mangelware.