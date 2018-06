Beim Großkampftag ist der TCF ein guter Gastgeber

Deutliche Niederlagen haben die drei auf Verbandsebene spielenden Seniorenmannschaften des Tennisclubs Friedrichshafen hinnehmen müssen. Am ärgsten erwischte es dabei die Herren 40 in der Württembergliga. Mit dem TC Sigmaringen gastierte wohl der kommende Aufsteiger auf der Anlage am Strandbad und nahm beim 8:1-Sieg die Punkte mit. Einzig Lars Grabolle schaffte den Einzelpunkt und Michael Appl war nach 9:11 im Matchtiebreak nah an einem Siegpunkt dran.

Auch die Herren 60 hatten sich gegen den TC Meckenbeuren-Kehlen mehr ausgerechnet. Allerdings gewann nur Rüdiger Mast sein Einzel und so war die Partie schon beim 1:5 entschieden. Ein kleiner Trost waren dann noch die beiden Doppelpunkte durch Mast/Bauer und Knoblauch/ Hörmann zum 3:6-Endstand. Einzig die Damen 40 holten am Samstag auf heimischem Sand einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Oberdischingen. Claudia Heublein, die ganz knapp mit 14:12 im Matchtiebreak gewann, Christine Linke und Ulla Göser mit klaren Zweisatzsiegen holten die Einzelpunkte. Beide Doppel wurden ebenfalls gewonnen und Christine Staudacher kam dabei auch noch zu einem Siegpunkt.

Auswärts in Herrenberg gab es für die Fünfziger in der Verbandsliga nichts zu holen. Mit 3:6 mussten sie die Heimreise antreten. Nur Paul Günthör und Steffen Walliser waren im Einzel siegreich und Dietmar Riedel machte mit Paul Günthör noch einen Doppelpunkt.

Die Herren 2 sind nach dem 5:4-Erfolg gegen Bad Schussenried 20 weiter ungeschlagen in der Bezirksoberliga. Dino Ramnialis, Jakob Feyen, Michael Staudacher und Philipp Rueß sorgten für eine beruhigende 4:2-Führung. Das Juniorendoppel Ramnialis/Feyen machte dann mit einem deutlichen Zweisatzsieg den Siegpunkt klar.