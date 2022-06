Beim Fränkel Open Air bitte tief in die Tasche greifen – für die Aktion „Häfler helfen“

Das ist mal ein Wort: Die Fränkel-Stiftung verdoppelt jeden Spenden-Euro am Freitag. Das ist stark – und sollte die Bereitschaft all derer fördern, die zum Open Air in die Allmandstraße kommen und ein Gratiskonzert von voXXclub genießen, beim Spenden für „Häfler helfen“ tief in die Tasche zu greifen.

Ein Interview mit Fränkel-Vorstand Peter Buck über die Beweggründe des Open Airs Lesen Sie HIER

Jeder Cent kommt direkt bei Menschen in Not hier in Friedrichshafen an. Dafür stehen Schwäbische Zeitung, katholische und evangelische Kirche gemeinsam ein.

Wir danken schon mal im voraus allen Spenderinnen und Spendern, vor allem aber Peter Buck und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Fränkel, die sich für das Open Air schon seit vielen Wochen ins Zeug legen.