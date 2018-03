Beim Faschingsball in Berg schlug der „Mönch“ um sich

Es war die Nacht zum 28. Januar vorigen Jahres, als im Gemeindehaus in Ailingen-Berg zum Faschingsball geladen und auch der Angeklagte im Mönchs-Kostüm gekommen war. Arg fromm gebärdete er sich freilich nicht. Vor allem ignorierte er das Rauchverbot. Als man ihn deshalb hinaus eskortierte und er dennoch wieder zurückkam, eskalierte die Situation. Der vom Ordnungsdienst Festgehaltene schlug und trat um sich, traf zwei junge Männer im Gesicht und an den Beinen. Gestern traf man sich deshalb im Amtsgericht.

Der Angeklagte war wieder nüchtern – und fast schüchtern. „Es war ein so schöner Abend, so friedlich“, schilderte ein Zeuge im Gerichtssaal. Dank des Angeklagten war es damit gegen 1.30 Uhr vorbei. Da forderte der Ordnungsdienst der Veranstaltung den zuvor mehrfach unangenehm Aufgefallenen auf, zum Rauchen die Halle zu verlassen. Ein anderer erteilte ihm Hausverbot.

Der Aufforderung kam der „Mönch“ zunächst nach. Kam dann aber zweimal wieder zurück, um angeblich Freunden Bescheid zu sagen und seine Jacke zu holen, denn es war kalt da draußen. Doch drei, vier Ordner hatten die Faxen dicke, packten den „Mönch“ an den Armen und Beinen und schoben ihn raus. Der Angeklagte wehrte sich, wollte sich wegreißen, schlug und trat um sich und traf dabei zwei junge Männer, die zuvor an der Eingangskasse und als Ordner unterwegs waren unter anderem am Auge und an der Schläfe. „Alles ging rasend schnell“, erinnerte sich einer der vier Zeugen.

Die vorsätzliche Körperverletzung von Berg (innerhalb einer Bewährungszeit) war nicht die erste von ihm verursachte, wegen der er sich vor Gericht verantworten musste und neun Monate im Vollzug verbrachte. Auf zehn meist einschlägige Einträge im Vorstrafenregister hat er es in Deutschland in den vergangenen acht Jahren gebracht.

Im Gerichtssaal – und vor der Verhandlung schriftlich – hat sich der Angeklagte bei den Opfern entschuldigt. Diese Einsicht, das umfassende Geständnis, ein Job, die Haftempfindlichkeit und einige andere familiäre Entwicklungen – der Mann wird bald Vater – veranlassten den Staatsanwalt zu einer günstigen Sozialprognose. Negativ sah er die massiven, einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten. Sein Antrag: sechs Monate Freiheitsstrafe, für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu der Beginn einer Suchtberatung (Alkohol) und Bemühungen, die Aggressionen in den Griff zu bekommen sowie die Übernahme der Prozesskosten.

Dem schloss sich auch Verteidiger Gerd Pokrop an. Die Tat sei eine spontane gewesen, nachdem sein Mandant angepackt worden war. Er habe sich mittlerweile besser im Griff. Ihn jetzt zur Suchtberatung und ambulanten Therapie zu schicken sei besser als in den Knast.

Dem stimmte auch das Gericht zu und schloss sich den sechs Monaten

Freiheitsentzug an, allerdings nur für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem trägt der Verurteilte die Kosten des Verfahrens, muss zur Beratung, ein Schmerzensgeld von 200 Euro und ein zerschlissenes T-Shirt eines Ordners zahlen.

Der Richter nahm ihm ab, nicht bewusst und gezielt geschlagen zu haben. Zugute kam dem Angeklagten, dass sich die Verletzungsfolgen in Grenzen hielten. Ins Stammbuch schrieb ihm der Vorsitzende, jetzt an „entscheidenden Weichen in seinem Leben“ zu stehen. Er mahnte: „Bei weiteren Straftaten wird die Luft dünner.“

Das schien der Verurteilte verstanden zu haben. Er verzichtete noch im Gerichtssaal auf das Einlegen von Rechtsmitteln. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtete darauf.