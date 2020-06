In der Paulinenstraße, höhe Konradinstraße, sind am dienstag gegen 19.30 Uhr zwei Autos kollidiert. Eine 22-Jährige wollte verbotenerweise von der rechten Spur der Paulinenstraße in die Konradinstraße abbiegen und stieß mit dem Auto einer Gleichaltrigen zusammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 8000 Euro.