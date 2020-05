Beifahrer wird bei Unfall verletzt

An der Einmündung der Prielmayerstraße in die Margaretenstraße sind am Mittwochmittag gegen 13 Uhr zwei Autos zusammengestoßen.

Ein Fahrer bog laut Polizei in die Margaretenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Fahrers, der dort entlangfuhr. Noch nicht geklärt ist, ob der Audi-Fahrer auf der falschen Seite unterwegs war und somit zum Unfall beigetragen hat. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer in dem vorfahrtberechtigen Auto leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.