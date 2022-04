Bei vhs-Sprachkursen für Geflüchtete sind noch Plätze frei

Unmittelbar nach Ankunft der ersten Geflüchteten hat die vhs Friedrichshafen Deutschkurse geplant. Inzwischen können neun Kurse zu unterschiedlichen Tageszeiten angeboten werden. Von 117 Plätzen sind aktuell noch rund 20 frei, meldet die Volkshochschule. Die ersten sechs Kurse haben bereits in der vhs sowie in Schulräumen des Graf-Zeppelin- und Karl-Maybach-Gymnasiums begonnen. Die Kurse finden vormittags, nachmittags oder am Abend statt. Drei Kurse starten Ende April zu den gleichen Zeiten. Nachmittags und abends gibt es insgesamt noch rund 20 freie Plätze. Weitere Kurse sollen bereits in Planung sein.