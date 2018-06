Bei „Planspiel“ lernen Schüler, sich gut zu verkaufen

Die Ludwig-Dürr-Schule hat 40 Schüler der achten Klasse auf die Zeit nach der Schule vorbereitet. Sie übten das Schreiben von Bewerbungen, stellten sich Einstellungstests und Vorstellungsgesprächen und bekamen Rückmeldungen übe rihr Auftreten. Das Projekt „Ready-Steady-Go“ wurde federführend von der Schulzosialarbeit organisiert.

Bereits im November haben sich die Schüler der Klassen 8a und 8b mit dem Thema Bewerbung auseinandergesetzt, teilt die Schule mit. Dabei ging es um das Anschreiben, die richtige Ausdrucksweise und die Wahl eines Ausbildungsplatzes. Die Schüler behandelten Fragen wie „Welcher Beruf könnte für mich der richtige sein, was gibt es denn für Ausbildungsberufe in unserer Region und wie sehen die Inhalte zu den oft recht schwierigen Berufsbezeichnungen aus?“

Die Schulsozialarbeiterin der Werkrealschule hat im Vorfeld mit Firmen und Einrichtungen Kontakt aufgenommen, um sie dazu zu gewinnen, mit den Schülern in einem „Planspiel“ Bewerbungsgespräche zu führen, ihnen Rückmeldungen zu ihren Bewerbungen und zu ihrem Auftreten zu geben und was noch verbesserungswürdig ist, wenn der Beruf gewählt werden sollte. Für die Schüler gab es einiges zu tun: Sie mussten drei unterschiedliche Bewerbungen erstellen, was einige Wochen erfordert hat. Die nächste Hürde war der Einstellungstest. Beide Dinge sind für Schüler, die noch nicht lange in Deutschland in die Schule gehen, eine Herausforderung, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wurden „Laufzettel“ erstellt und diese dann am mit den Schülern in Kleingruppen durchgesprochen.

Darauf standen die Uhrzeiten der Gespräche mit Adressen und Ansprechpartnern. Das Ziel dabei war, dass die Schüler lernen, sich zu organisieren

„Den Schülern war die Aufregung anzusehen und wir konnten feststellen, dass sie sich doch darauf vorbereitet haben und es ernst genommen haben, denn das tägliche Outfit, dass sonst zu sehen ist, war verschwunden und alle sahen sehr dem Anlass entsprechend gekleidet aus“, schreibt die Schule. Die meisten haben ihre Planung gut hinbekommen – wo die Busverbindungen schwierig waren, sind Opa oder Papa als Chauffeur eingesprungen. Doch auch zu wissen, wo man im Notfall Unterstützung bekommt, sei ein wichtiger Lernschritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Folgende Firmen und Einrichtungen haben sich an der Aktion beteiligt: Kindergarten Dorfwiesen, Klinikum Friedrichshafen, Gustav-Werner-Stift, Hotel Krone in Schnetzenhausen, Bau Schütze, Fotostudio Blaue Stunde aus Langenargen, Apotheke Druidix aus Eriskirch, BFZ Friedrichshafen, Stadtwerk am See, Zeppelin-Systems, Rolls-Royce-Powersystems Elektro Lorch, Autohaus J. Müller , Marktkauf, XXXLutz und der Polizeiposten Altstadt.