Bergretter finden toten Wanderer

Weil er nicht nach Hause zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet: Ein 41-jähriger deutscher Wanderer, der am Samstag alleine von der Mellauer Talstation in Richtung Wasserfall gehen wollte, wurde am Montag tot geborgen.

Der Mann wollte nach der Besichtigung des Wasserfalls eine Nacht auf der Vorsäßhütte verbringen.

Als der 41-jährige Mann nicht wie vereinbart am Sonntag zuhause eintraf und auch nicht erreichbar war wurde der Wanderer als vermisst gemeldet. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet - vergebens. Bis in die späte Nacht war von dem Mann keine Spur. Auch am nächsten Morgen fanden die Einsatzkräfte den Mann nicht.

Am Montagvormittag konnte der Abgängige nur mehr tot von einer Canyongruppe der Bergrettung Mellau, unterhalb des 70 Meter hohen Wasserfalls im Becken aufgefunden werden.