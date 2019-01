Nach dem überraschenden Tod des Firmengründers Kurt Weißhaupt vor einigen Monaten hat sich das Unternehmen KTW Konstruktion Technik GmbH im Häfler Seewiesenesch neu aufgestellt. Mit der Tochter Nadine Weißhaupt leitet nun wieder eine Gesellschafterin und Geschäftsführerin aus der Familie die Firma, wie dies seit der Gründung 1987 vorgesehen und der Fall war.

Ihr Stellvertreter ist seit Januar der Maschinenbaukonstrukteur und langjährige Mitarbeiter Peter Hatzing, der ihr als technischer Geschäftsführer zur Seite steht. Er folgt auf Michael Reitter, der seit 2015 Geschäftsführer für den operativen Bereich war und das Unternehmen Ende 2018 verlassen hat. Nadine Weißhaupt ist seit über elf Jahren in der KTW tätig und hat die vergangenen acht Jahre die Aufgaben und Herausforderungen des Familienunternehmens zusammen mit ihrem Vater als Geschäftsführerin wahrgenommen.

Zweite Gesellschafterin der Weißhaupt GmbH Besitzgesellschaft und Mutter des Unternehmens ist neben Geschäftsführerin Nadine Weißhaupt (60 Prozent) deren Schwester Corinne Haag (40 Prozent), die ältere Tochter von Kurt Weißhaupt. Dessen Wunsch war es, die bestehende Familiengesellschaft mit seinen Töchtern zu besetzen und das Unternehmen als Familiengesellschaft weiter zu führen. 2014 hatte sich das Familienunternehmen organisatorisch neu aufgestellt. KTW ist seither eine Tochter der Verwaltungsgesellschaft Weißhaupt GmbH.

Neben der KTW in Friedrichshafen gibt es seit Mitte 2016 eine weitere hundertprozentige Tochter, die „KTW Hungary Kft GmbH“ in der Nähe von Budapest. Mit dieser Dependance in Ungarn ist KTW ihren Kunden in dieser Region (ZF in Eger) näher gekommen. Der Firmenzweck der ungarischen Tochter entspricht dem am Stammsitz in Friedrichshafen, mit dem die dortigen Ingenieure intensiv kooperieren.

Unverändert geblieben ist nach dem Tod des Firmengründers das Know-how und der Innovationsgeist in der 50-köpfigen Mitarbeiter-Mannschaft, die in der Branche einen guten Ruf genießt und dank der Auftragslage auf der Suche nach weiteren Fachkräften ist. Auf dem weiteren Vormarsch im Unternehmen ist aktuell die Automation. KTW bietet internationalen Kunden aus Aerospace-, Marine- und der Automobilbranche Leistungen von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zum vollautomatischen Montagesystem.