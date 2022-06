Bei Fahrübung verletzt: Motorradschülerin verliert die Kontrolle über ihre Maschine

Eine 33-Jährige hat bei einer Fahrschulübung in Friedrichshafen die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und schwere Verletzungen erlitten. Bei einem missglückten Manöver im Bereich der Messe kam sie laut Polizeibericht gegen 15 Uhr am Donnerstag mit ihrer Fahrschule-Maschine von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Straße „Neue Messe“ kurzzeitig gesperrt werden, so er Bericht weiter. Am Fahrschulmotorrad entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.