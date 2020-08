Bei einer Radschnitzeljagd den Bodenseekreis kennenlernen

Der Bodenseekreis lädt gemeinsam mit der Initiative Radkultur zu einer Radschnitzeljagd ein. Vom 1. August bis zum 31. Oktober können Einheimische sowie Gäste individuell an der Fahrrad-Rallye teilnehmen und dabei auf vielseitigen Routen spannende Ausflugsziele und neue Fahrradstrecken im Bodenseekreis entdecken. Mit der Aktion will der Kreis auf fünf neu beschilderte Radrouten hinweisen, um noch mehr Menschen für das Radfahren im Alltag und in der Freizeit zu begeistern. Alle Routen sind Teil der Radwegweisung des Kreises, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der Schnitzeljagd müssen die Teilnehmer mit dem Fahrrad der richtigen Fährte folgen und dabei Stationsschilder anfahren. Die Schilder sind den ganzen Aktionszeitraum über befestigt und verraten neben einem Teil des zu lösenden Silbenrätsels auch die Strecke zum nächsten Wegpunkt. Gerätselt werden kann auf abwechslungsreichen Touren, etwa auf der Hopfen-Schlaufe, der Auenland-Fahrt, der Dreiweiher-Schleife, der Seeblick-Runde oder der Höchsten-Tour. Die Touren folgen dem ausgeschilderten Radwegweisungsnetz, sind zwischen 16 und 52 Kilometer lang und verlaufen überwiegend in familienfreundlichen Terrains. Einzig die Höchsten-Tour verlangt sportlichen Ehrgeiz, heißt es weiter.

Unter allen Teilnehmenden verlost der Bodenseekreis in Kooperation mit der Initiative Radkultur drei Gutscheine für den lokalen Fahrradhandel im Wert von je 150 Euro – für mindestens drei abgefahrene Routen – und zehn Gutscheine für den lokalen Fahrradhandel im Wert von je 50 Euro – für mindestens eine abgefahrene Route.

Die fünf Strecken

Route 1: Hopfen-Schlaufe über 45 Kilometer; Route 2: Seeblick-Runde über 16 Kilometer; Route 3: Dreiweiher-Schleife über rund 25 Kilometer; Route 4: Höchsten-Tour mit 52 Kilomter Länge; Route 5: Auenland-Fahrt über 45 Kilometer. (sz)