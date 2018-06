Dostluk Friedrichshafen empfängt am Sonntag den VfL Brochenzell. Es geht um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisliga A II. Im Hinspiel war Brochenzell den Dostluk-Routiniers klar unterlegen. Nun sind die Voraussetzungen ganz andere: Der VfL hat immer noch die Chance auf den Relegationsplatz; Dostluk ist von dem Spielabbruch in Nonnenhorn und dem Rücktritt von Trainer Hakan Sumnulu geschwächt. „Dostluk ist nicht unschlagbar“, sagt VfL-Pressemann Udo Jäger.

Das Rennen um den Relegationsplatz wird aber nicht nur in Friedrichshafen entschieden, sondern auch in Oberteuringen. Dort empfängt der aktuelle Tabellenzweite die SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Für Fischbachs Thomas Brugger ist Oberteuringen „der größte Favorit auf Platz zwei“. Daraus ergibt sich auch, dass die SGM sich als Außenseiter betrachtet. „Wenn wir nicht mehr Kampf zeigen als gegen Neukirch, kriegen wir eine happige Niederlage“, fürchtet Brugger. Nur wenn Oberteuringen und Friedrichshafen verlieren, kann der SV Kressbronn frühzeitig die Meisterschaft feiern. Unabhängig davon will das Team von Trainer Stefan Traut gegen Ailingen drei Punkte holen – alles andere wäre eine Blamage, schließlich kommt der Tabellenletzte zum Tabellenführer.

Ailingen wird am Abstieg nichts mehr ändern können. Tannau hofft weiterhin. Zuletzt holte das Team um Trainer Martin Blank immer wieder Achtungserfolge und Punkte. Am Sonntag ist der SV Achberg zu Gast. Mindestens vier Punkte will Gästecoach Klaus Fischer aus dieser Partie und dem Donnerstagsspiel gegen Eriskirch holen. „Andererseits gibt Tannau keinen Quadratmeter Platz her. Das wird ein reines Kampfspiel“, weiß Fischer. Drei Punkte seien angesichts der letzten Niederlagen Pflicht: „Wir müssen ein Zeichen setzen“, fordert Fischer. Auch in Neukirch geht es um den Klassenerhalt, und zu Gast ist ein zuletzt starker SV Nonnenhorn. Den guten Leistungen gegen Kressbronn und den FC schlossen sich ein 4:3 gegen Schlachters an und gegen Dostluk Friedrichshafen führte der SVN beim Spielabbruch kurz vor Schluss mit 2:0. „Wenn wir weiter so gut aufgelegt sind, können wir auch Neukirch schlagen“, sagt Nonnenhorns Matthias Stoppel.

„Zum Siegen verdammt“

Der TSV Schlachters kommt aus den Abstiegsderbys gar nicht mehr raus. Am Sonntag ist die SpVgg Lindau zu Gast. „Eigentlich kann uns in unserer Situation wurscht sein, wer kommt. Wir sind zum Siegen verdammt“, sagt TSV-Coach Peter Riedlinger. Man rede sehr viel miteinander, „über Idealismus, Taktik und Ehre“, so Riedlinger vielsagend. Nur: „Das Team muss das alles auch umsetze.“ Und just daran haperte es bei Schlachters zuletzt öfters. Der FC Friedrichshafen kann, anders als die Gäste von der SGM Hege/Bodolz, entspannt in das Sonntagsspiel gehen.

Dass die Partie kein Spaziergang wird, dafür will Trainer Giovanni Rizzo aber sorgen. Am Mittwoch fand er im Training deutliche Worte, „weil wir in der Liga nicht bestehen können, wenn wir Fehler machen wie gegen Brochenzell“. Er erwarte gegen Hege/Bodolz eine Reaktion. Heges Martin Dreher warnt derweil vor den starken Gastgebern. „Die sind gerettet, können befreit aufspielen – und wir müssen um den berühmten Punkt froh sein“, umreißt Dreher die Erwartungen der SGM.

(jgp)