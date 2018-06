Bei dieser Party wählt jeder seine eigene Musik

Stell dir vor, du bist von singenden und tanzenden Menschen umgeben, obwohl keine Musik zu hören ist. Genau das ist bei der Silent Disco (deutsch: leise Disco) der Fall. Diese außergewöhnlichste Party findet am Freitag, 29. Juni, ab 20 Uhr auf dem Dornbirner Marktplatz statt, kündigt das Stadtmarketing Dornbirn in einem Schreiben an.

Die Veranstaltung findet in der Reihe „SommErleben“ statt und geht bereits in die dritte Runde. Alle Gäste sollen bei der Silent Disco zum Tanzen gebracht werden. Die einzigartige Party steigt am Freitag, 29. Juni 2018 um 20 Uhr am Dornbirner Marktplatz.

Das Konzept der Silent Disco: Mit kabellosen Kopfhörer kann zu House, Electro, Hip Hop und Charts getanzt werden. Aber auch Indie, Rock und Classics ist dabei. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen man selber am Kopfhörer wählen kann. So hört man genau die Musik auf die man gerade Lust hat.