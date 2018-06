Bei diesem Konzert ist „Mischen possible“

Es könnte mal wieder kultig werden im Theater Atrium, denn der Kulturverein Caserne und die Musikschule Bodensee unter der Leitung von Alp Aytacer veranstalten am Samstag, 12. Dezember, wieder eine gemeinsame X-mas-Jamsession. Der Titel: „Mischen possible“.

Alp Aytacer hat ein neues Konzept entworfen und der culturverein caserne e.V. unterstützt ihn dabei:

„Unser früheres Konzept der Jam Session hat sich etwas verändert“, erklärt der Vollblutmusiker und Leiter der Gitarrenschule Bodensee. „Es wurden immer mehr Leute, die mitmachen wollten.“ Einige davon haben sich zusammen geschlossen, so dass eine bunte Mischung aus bekannten Hits und Eigenkompositionen garantiert ist. Die musikalische Hauptrichtung bilden Songs aus Rock und Pop von damals bis heute. Ausflüge in andere Genres wie Metal oder Latin sind aber ebenso drin. „Es ist nicht wirklich planbar, aber genau das macht den Reiz aus“, freut sich Alp Aytacer. Und wer immer noch jammen will, ist ebenfalls willkommen. Die Bühne ist groß genug.

Die X-mas Kult-Mix“-Jamsession findet statt am Samstag, 12. Dezember, im Theater Atrium am Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen und Fragen bei Alp Aytacer unter Telefon 0173 /

378 34 31 oder beim Kulturverein Caserne unter Telefon 07541 / 378 69 65.