Ein- bis zweimal wöchentlich werden an allen Standorten der Sparkasse Bodensee kurze Bewegungstrainings für die Mitarbeiter durchgeführt – und zwar von 24 Kollegen, die eigens zu „Gesundheitslotsen“ ausgebildet wurden. Vom Vorstand bis zu den Mitarbeitern in der Filiale vor Ort werden jetzt regelmäßig Schultern und Hüften gekreist, die Arme geschwungen und Waage geübt. Die Resonanz bei den Mitarbeitern ist beeindruckend.

Die Gesundheitslotsen sind der neueste Baustein im Programm „Gesundes Unternehmen“. Unter dieser Überschrift bietet die Sparkasse ihren Mitarbeitern schon seit Jahren ein großes Gesundheits- und Präventionsprogramm an, wie die Bank mitteilt. All dies erfordert viel Vorarbeit und Organisationsaufwand. Die Sparkasse wird hierbei extern beraten – intern kümmert sich eine Referentin für Familie und Gesundheit um das Konzept „Gesundes Unternehmen“. „Wir sind enorm stolz, dass unser ,gesundes Unternehmen’ so toll angenommen wird“, so Barbara Grote-Brinkmann, Personalleiterin der Sparkasse. „Im Vordergrund steht sicherlich die umfassende gesundheitliche Prävention der Sparkassen-Mitarbeiter. Der erfreuliche Nebeneffekt ist, dass unsere Kurse und insbesondere das Bewegungstraining am Morgen zu einem fröhlichen und lockeren Miteinander führen – es macht einfach Spaß und gibt Power für den Arbeitsalltag.‘ so Grote-Brinkmann.