Bei der Schnetzenhausener Dorffasnet ist Durchhaltevermögen gefragt

Der Gumpige Donnerstag hat die Schnetzenhausener voll in seinen Bann gezogen. Wecken mit den „Froschties“ in aller Herrgottsfrühe, Kinderfasnetsball am Nachmittag und Narrenbaumstellen am Abend mit anschließender „After-Baumstell-Party“ hat wieder einmal die Dorffasnet des Häfler Stadtteils geprägt.

Bereits um fünf Uhr in der Früh zogen die „Froschties“ mit Pauken und Trompeten durch die Gassen und schmissen die Bewohner gnadenlos aus den Betten. Die Mitglieder des Musikvereins bereiteten den Kinderball im Dorfgemeinschaftshaus vor, der dort am Nachmittag stattfand. Kaum war der vorbei, ging es auch schon draußen vor der Halle weiter, vor der sich in der Zwischenzeit eine große Schar Schnetzenhauser Narren eingefunden hatte.

Schnetzenhausens Baum ist kein Baum, der auf einem Anhänger zum Aufstellplatz gefahren wird, sondern der wird auf den Schultern von acht starken Männern getragen. Angefeuert von Narrenvolk und vom Moderator Frieder Schädle und musikalisch begleitet von den Froschties wurde das 15 Meter hohe Schmuckstück in die Höhe gestemmt. „Des isch im Bodenseekreis bestimmt nicht der Kloinschte“, bemerkte Schädle zu dem geschmückten Prachtstück. Bei der anschließenden „After-Baumstell-Party“ wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.