Bei der Jugendkonferenz Bodenseekreis mitmachen

Mitdenken, mitreden und mitmachen ist angesagt bei der Jugendkonferenz Bodenseekreis am 5. April im Bildungszentrum Markdorf. „Was bewegt euch? Was sollte Kommunalpolitik für euch tun? Wo wollt ihr euch engagieren?“, fragt Landrat Lothar Wölfle die Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren im Landkreis. „Wer will, kann seine Antworten bei der Jugendkonferenz mitteilen und gemeinsam mit anderen Mädchen und Jungen darüber diskutieren“, lädt der Landrat in einer Pressemitteilung die junge Generation ein.

Ab 14 Uhr werden am Bildungszentrum Markdorf in der Ensisheimer Straße 30 die Sorgen, Wünsche und Ideen systematisch abgefragt und diskutiert. Trends und gemeinsame Nenner werden gesucht und bewertet. Am späteren Nachmittag kommen dann Abgeordnete und Räte aus Bundes-, Land- und Kreistag sowie mehrere Bürgermeister ins Bildungszentrum, um den jungen Leuten zuzuhören. „Eine Chance, die man nicht verstreichen lassen sollte“, findet Wölfle. Nach getaner Politikarbeit gibt es dann am Abend bis 21 Uhr Pizza und Live-Musik von vier Schulbands.