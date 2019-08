Bei den Kindern sind die Landsknecht-Trommeln beliebt

Bei den Seehasen wird die Nachwuchsarbeit besonders großgeschrieben, deshalb hat sich der Seehasen-Fanfarenzug auch in diesem Jahr mit einer eigenen Aktion bei den Ailinger Ferienspielen beteiligt.

Schon im vergangenen Jahr konnten die Häfler die Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren für das Hobby „Fanfarenzug“ begeistern, sodass es nicht verwunderlich war, dass auch diese Aktion mit 14 Teilnehmern schnell ausgebucht war, heißt es in einer Pressemitteilung. „Es ist für jedes Mal eine tolle Gelegenheit unser Hobby der jüngeren Generation zu präsentieren“, wird Fanfarenzugchef Uwe Köppe zitiert. Nach ein paar Erklärungen zur Geschichte des Seehasen-Fanfarenzugs und einer kurzen Einführung zu den Instrumenten konnten die Kinder mit dem Ausprobieren loslegen. „Erfahrungsgemäß möchten die meisten die Landsknechtstrommel lernen“, sagt Renè Bless, musikalischer Leiter der Roten und ergänzt: „Wir schaffen es aber jedes Mal, einen großen Teil doch für die Fanfare zu begeistern.“

In diesem Jahr ließ Köppe die Trommelwütigen mit der großen Trommel eine Runde um den großen Tisch im Bürgersaal des Ailinger Rathauses laufen, „So war die Vorauswahl, wer mit welchem Instrument beginnt, schnell getroffen“, sagt Köppe und schmunzelt noch heute, wenn er daran denkt. Natürlich durfte aber jeder an den vom Fanfarenzug bereitgestellten Instrumenten sein Können zeigen. Es verwundert den Chef der Musiker immer wieder, wie schnell die Jungen brauchbare Ergebnisse auf den Instrumenten erzielen. In den 90 Minuten werden einfache Schlagfolgen an der Trommel, leichte Figuren mit der Fahne und Tonfolgen mit der Fanfare probiert.

Zum Abschluss durften die „Novizen“ in die Reihen der Großen stehen und es wurde ein gemeinsames Stück „gespielt“. „Der musikalische Erguß hielt sich zwar in Grenzen, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch“, sagt Dirigent Bless. Für den ältesten Häfler Fanfarenzug ist es wichtig, die Kinder generell für das Hobby zu begeistern. „Wir verweisen in unseren eigenen Young-Star-Proben oder auch bei den Aktionen der Ferienspiele immer auch auf den Seehasen-Spielmannszug oder die befreundeten Fanfarenzüge aus der näheren Umgebung“, sagt Köppe, „wobei es natürlich für uns ein Kompliment ist, wenn Kinder aus Meckenbeuren oder Tettnang speziell bis zu uns in die Probe kommen.“

Wer Lust hat, dabei zu sein, kann bei den Proben vorbeikommen. Das Instrument und die Erstausstattung des Kostüms werden vom Verein gestellt. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig.