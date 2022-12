Bei den Blisshards kehrt der Spaß zurück

Das Duell zwischen der HSG Friedrichshafen-Fischbach und dem HCL Vogt gibt es auch in der Frauenhandball-Bezirksliga. Die Partie in der Bodenseesporthalle wird vor dem Männerspiel ausgetragen und beginnt am Samstag um 18 Uhr. Rund fünf Kilometer entfernt ist die drittplatzierte TSG Ailingen an der Fohlenstraße gefordert. Die Ailinger Bezirksliga-Handballerinnen treffen ab 17 Uhr auf den HC Hohenems.