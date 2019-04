Man kann sicher nicht sagen, dass die Volleyballer der Berlin Volleys und des VfB Friedrichshafen in dieser Saison wieder auf genau diese mittlerweile altbekannte Finalserie hingespielt hätten. Die dominierenden deutschen Volleyballmannschaften des bisherigen Jahrtausends hatten während der regulären Saison Probleme mit schwankenden Leistungen. Richtig stabil wirkten vor allem die amtierenden Meister aus Berlin auch während der Play-offs nicht. Das erste Halbfinalspiel gegen die Alpenvolleys verlor die Mannschaft um Trainer Cédric Énard.

Dann stellte der Trainer um, setzte mit Außenangreifer Adam White, Mittelblocker Nicolas Le Goff und Diagonalangreifer Kyle Russel drei der größten Stars einer an Sternen wahrlich nicht armen Mannschaft auf die Bank – und plötzlich lief es. Die nächsten drei Halbfinalspiele gewannen die Berliner. Und so stehen sich in der am Samstag in Friedrichshafen (17.30/Sport1) beginnenden maximal fünf Spiele dauernden Finalserie Rekordmeister Friedrichshafen und der Meister der letzten drei Jahre Berlin gegenüber – zum siebten Mal hintereinander.

Es ist vor allem diese „in der Bundesliga einmalige Tiefe des Kaders“, die Berlin auszeichnet, sagt Donato Iasi, von 1993 bis 2015 Co-Trainer und Scout des VfB Friedrichshafen und noch immer leidenschaftlicher und genauer Beobachter der Szene. Berlin könne flexibler reagieren. Für die „Schwäbische Zeitung“ vergleicht der seit Jahrzehnten am Bodensee lebende Italiener Iasi die Mannschaftsteile der zwei deutschen Volleyball-Giganten.

Libero: Wie wichtig VfB-Urgestein und Kapitän Markus Steuerwald (30) für die Häfler Mannschaft ist, merkte man, als er im Januar wegen einer Schulterverletzung fehlte. Steuerwald spiele eine „sehr solide Saison“, hält die Mannschaft zusammen, so Iasi. Berlins ein Jahr jüngerer Libero Nicolas Rossard sei aber „der etwas bessere Annehmer“. Darum gehe dieses Duell knapp an den Berliner, der den mannschaftsinternen Zweikampf gegen den US-Nationalspieler Dustin Watten gewonnen hat.

Außenangreifer/Annahme: Für Iasi nominell „die Schwachstelle des VfB Friedrichshafen“. Athanasios Protopsaltis, die vergangenen zwei Jahre vor allem in wichtigen Spielen überragend, durchlebt auch wegen Verletzungen eine eher schwierige Spielzeit, David Sossenheimer zeige „Höhen und Tiefen, auch wenn er sich in den Play-offs sehr gesteigert hat“, so Iasi. Michal Petras und Adrian Aciobanitei seien auf allerhöchstem Niveau noch nicht weit genug. Bei Berlin haben der Franzose Samuele Tuia und der beim VfB Friedrichshafen ausgebildete 24-jährige Moritz Reichert sich ihre Plätze in der Anfangsformation verdient. „Vor allem Reichert profitiert enorm von den exakten und variablen Zuspielen von Sergei Grankin“, so Iasi. Und wenn sie in der Finalserie mal einen schlechten Tag erwischten – dann „kommt eben Adam White von der Bank“.

Der Berliner Angriff habe mehr Power als jener der Häfler. „Berlin richtet größeren Schaden an“, sagte Iasi, „aber in beide Richtungen.“ Denn: Die Fehlerquote der Hauptstädter ist höher.

Diagonalangreifer: Bartlomiej Boladz ist bisher der prägende Spieler in den Play-offs auf Häfler Seite. Mit seinen Sprungaufschlägen brachte er den VfB beinahe im Alleingang den Sieg im ersten Halbfinalspiel gegen Lüneburg. „Boladz hat zwei, drei Schritte nach vorne gemacht, aber man muss abwarten, ob er diese Power durchhalten kann“, sagt Iasi. Und Daniel Malescha könne ihn nur „bis zu einem gewissen Punkt“ vertreten. Berlin hat mit Benjamin Patch und Kyle Russel zwei Diagonalangreifer, die sich auch der VfB Friedrichshafen gerne leisten können würde.

Zuspieler: Sergej Grankin ist ein Weltstar im Volleyball, dass der russische Olympiasieger sich im Januar den Berlin Volleys anschloss, ist noch immer eine Sensation. „Seit Grankin in Berlin ist, funktioniert die Mannschaft viel besser. Er macht einen herausragenden Job“, so Iasi. Jedoch: „Jakub Janouch spielt seit Wochen auch überragend. Sein Gespür für Spielsituationen wird immer besser. Er hat in den Play-offs verdient die Rolle als Zuspieler Nummer 1 vor dem erfahrenen Rafael Redwitz erhalten. Auf dieser Position sehe ich den VfB nicht im Nachteil.“

Mittelblocker: In diesem Mannschaftsteil sei der VfB „besser besetzt als Berlin“, so Iasi. Philipp Collin und Andreas Takvam seien besser in Form als die Berliner Georg Klein und Jeffrey Jendryk. Doch auch hier gelte: Wenn der Trainer sieht, dass seine Mannschaft in einem Spiel Probleme hat, kann er einen wie Le Goff bringen.“