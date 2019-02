Kaum zu glauben, dass Karl-Heinz Otts jüngstes Buch „Rausch und Stille – Beethovens Sinfonien“ nur 272 Seiten hat, denn geschlagene zwei Stunden hat der Autor bei seiner Vorstellung am Montagabend ohne Punkt und Komma geredet, und das in einem Tempo, dass ein anderer drei Stunden dafür gebraucht hätte.

Ott steckt mitten drin in der Materie. Er hat Ausschnitte gelesen, mehr aber aus der Fülle des Inhalts erzählt und dazu noch selbst am Flügel vorgeführt, was er meint, wenn er von einer Mischung aus Spannung und Auflösung, Dissonanz und Harmonie, Nichtmelodiösem und Akkordbrechung spricht. Dann noch ein paar Takte aus „schönen“ zweiten Sätzen: „Manchmal muss der Drastiker sich mal erholen.“

Endlos war die Liste

Satz für Satz habe er alle neun Sinfonien beschrieben, mit Notenbeispielen, doch was ihn wirklich zum Buch veranlasst habe und was an diesem Abend besonders deutlich wurde, ist der kulturgeschichtlich-literarisch-philosophische Hintergrund, vor dem Beethovens Musik entstanden ist, mitsamt allen Debatten, die darüber geführt wurden. Endlos war die Liste der zitierten Namen, der Musiker, Musikwissenschaftler, Schriftsteller, Philosophen und Politiker, die Beethoven diskutiert, analysiert und auch instrumentalisiert haben. Regelrechte weltanschauliche Kämpfe habe das Aufkommen der „Musik ohne Worte“, der Instrumentalmusik, heraufbeschworen. Ott erzählte von „Wutartikeln“ Rousseaus kontra Rameau, erzählte von Kant, der die Musik als „tönendes Nichts“, als die Niedrigste der Künste angesehen habe. Er erzählte vom Abschied vom Schönheitsideal, das die Hörer wettern ließ gegen eine „zu derbe, zu laute, zu ungestüme, zu komplizierte, zu drastisch konfuse“ Musik.

Ein Titan und Revolutionär sei Beethoven gewesen: „Gemütlich wirkt an ihm nichts.“ Vorbei war die Zeit, als die Musik schmückendes Beiwerk war, als man die Musiker spielen ließ und dabei geschmaust und sich unterhalten hat: „Beethovens Sinfonien sind zu knallig, als dass man dabei noch reden kann.“

Plastisch erzählte Ott vom Komponisten, der in Gesellschaft grimmige Witze erzählt oder widerwärtige Launen an den Tag legt, der dennoch Hochschätzung erfährt. Grauenhaft sei für Beethoven gewesen, seinen Gönnern dankbar sein zu müssen: „Alle Adlige sind Hunde“, soll er gewettert haben. Natürlich kam auch der geniale Komponist zu Ehren, dessen Musik nur so strotze von Energie, der die Musik erneuert, an Grenzen geführt habe, dass man meinte, nach ihm könne es keine Sonate mehr geben. Otts Parforce-Ritt durch die Rezeptionsgeschichte dieses „Kosmos ohne Worte“ gipfelte letztlich in der Frage „Beethovens Musik: Graus oder Glück“?