Die Landesligafußballer des VfB Friedrichshafen haben die letzten vier Spiele alle gewonnen und zwar ohne Gegentreffer. 1:0 und dreimal 3:0 lauteten die Ergebnisse der Mannschaft von Trainer Giovanni Rizzo. Am Samstag (15.30 Uhrt) geht es zum SV Mietingen. Der Drittletzte braucht jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Der Aufsteiger hat die letzten drei Spiele allesamt verloren. Am Mittwochabend gab es vor 830 Zuschauern bei Olympia Laupheim ein 0:2. Mit 31 Punkten steht der SV Mietingen mächtig unter Druck. Zwei Möglichkeiten hat die Mannschaft noch. Das Hinspiel gewann der VfB Friedrichshafen durch ein spätes Tor von Sascha Hohmann mit 1:0. Dem Trainerduo Giovanni Rizzo und Oliver Senkbeil ist klar, dass Mietingen am Samstag alles versuchen wird, um drei Punkte zu holen. „Wir müssen uns auf eine Mannschaft einstellen, die von Beginn an die Räume eng macht und auf Fehler von uns wartet“, meint Rizzo. Der VfB will aber das Spiel selbst kontrollieren, den Ball in den eigenen Reihen halten und die Akzente setzen. Verzichten muss Rizzo auf Abwerspieler Ugur Tuncay, dafür ist Ralf Heimgartner wieder dabei. (to)