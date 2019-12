Der Jazz-Port Friedrichshafen präsentiert in der Reihe Jazz am Donnerstag am Donnerstag, 12. Dezember, um 20.30 Uhr in der Food Bar Amicus im Fallenbrunnen das Lorenzo Petrocca Italian Organ Trio. Unter dem Titel „Oh Soul Mio“ gibt es laut Ankündigung Bebop, Balladen und Blues in der Tradition der großen Hammond Orgelbands der 1960er-Jahre.

Organisten wie Jimmy Smith, Jack McDuff, Dr. LonnieSmith, Melvin Rhyne, Don Patterson, Larry Goldings, Joey DeFrancesco oder Barbara Dennerlein haben laut der Ankündigung seit Jahrzehnten Standards in diesem Jazzstil gesetzt und die 1934 von Laurens Hammond in Chicago entwickelte elektrische Orgel als ein völlig eigenständiges Instrument mit faszinierenden Klangfarben emanzipiert. Alberto Marsico (Turin) und Lorenzo Petrocca (Stuttgart) zelebrieren dabei das klassische Zusammenspiel zwischen Hammond und Gitarre. Als groovender Timekeeper fungiert dabei Schlagzeuger Tommy Bradascio (Mailand). Das Trio präsentiert Themen aus der Tradition des Orgeltrios, aber auch italienische Songs.