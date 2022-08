Beauty-Magazin kommt zu dem Ergebnis: Schön, schöner, Friedrichshafen

Friedrichshafen ist die schönste Seestadt Deutschlands und auf jeden Fall einen Besuch wert. Zu dem Ergebnis ist laut Mitteilung der Stadt die deutsche Frauenzeitschrift Myself gekommen, die sich vorwiegend mit den Themen Gesundheit, Leben, Beauty und Mode befasst. Und weil wir im Frühjahr an dieser Stelle nahezu die gleiche Nachricht vermeldet haben, ist das zunächst einmal doppelt schön.

Zweimal dieselben Kriterien

Damals sah das britische Vergleichsportal Uswitch Friedrichshafen in einem Ranking der schönsten deutschen Seeanrainerstädte ganz vorn. Ein klitzekleiner Haken: Das Magazin Myself orientierte sich bei der Vergabe dieses Titels jetzt an genau den Kriterien, die Uswitch angesetzt hatte. Gewertet wurden demnach unter anderem Sonnenstunden, Anteil der Grünflächen, Wassertemperatur und Verfügbarkeit von Restaurants. Lindau und Konstanz landeten übrigens jeweils auf den Plätzen dahinter.

Kulturufer macht schöner

Nun könnte durchaus die Frage aufkommen, was das Doppelgemoppel eigentlich soll. Beruhigend ist immerhin, dass am Ende dasselbe Resultat steht. Und für uns hat Friedrichshafen sowieso immer den ersten Platz verdient – zumindest, wenn gerade Kulturufer ist.