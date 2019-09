Beamte mit abgebrochenem Flaschenhals bedroht

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Mann, der am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr von Beamten des Polizeireviers in Gewahrsam genommen werden musste. Der 31-Jährige wollte beim Ausländeramt im Rathaus seine sofortige Ausreise in sein Heimatland erwirken. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er einen abgeschlagenen Flaschenhals in der Hand und bedrohte damit die Angestellten, berichtet die Polizei.

Der Tatverdächtige, der sich auch durch die Polizisten zunächst nicht beruhigen ließ, konnte kurz darauf von den Beamten überwältigt werden, nachdem er den Flaschenhals abgelegt hatte. Der psychisch auffällige Mann wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht.