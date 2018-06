Beachvolleyball-Duo Sude/Laboureur marschiert getrennt

Für viel Wirbel sorgt seit Kurzem in den diversen Internetforen die Meldung, dass Julia Sude ab sofort mit Laura Ludwig (28) auf Beachvolleyball-Tour gehen wird. Vor rund einer Woche erst mit Partnerin Chantal Laboureur Militär-Weltmeisterin geworden, ab dem in dieser Woche stattfindenden Grand-Slam-Turnier in Gstaad bereits für die erkrankte Kira Walkenhorst im Einsatz. Walkenhorst fällt wegen Pfeifferschem Drüsenfieber längere Zeit aus, die Häflerin Sude hat die Anfrage von Ludwigs Trainerteam geprüft – und nach Absprache mit der Immenstaaderin Laboureur die Zusage gegeben.

„Das ging alles in wenigen Tagen vonstatten. Und natürlich habe ich mit Chantal darüber gesprochen. Für sie ist es eine schwierige Situation. Aber die Punkte, die ich jetzt mit Laura auf den folgenden fünf Grand-Slam-Bewerben erspiele, kommen am Ende dem Team Laboureur/Sude zugute“, erklärt Sude.

Glücklicherweise hat Laboureur mit Victoria Bieneck bereits eine Partnerin gefunden, die mit der Medizinstudentin in den Niederlanden spielen wird. Und auch für Gstaad hat sich praktisch über Nacht mit Anni Schumacher – da deren Partnerin Köhler verletzt ist – eine weitere Interimspartnerin für die Ex-U23- und U18-Europameisterin gefunden. „Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich kann Julias Entscheidung verstehen und hoffe, dass sie viele Punkte für das Team macht. Allerdings wurden wir eben erst Militär-Weltmeister, und der nächste Anruf handelte dann schon von der Anfrage des Ludwig-Teams“, so Laboureur, die mit Sude seit heuer der Vermarktungsagentur Coolie angehört. Ein besserer Punktestand und eine höhere Platzierung in der Weltrangliste wären für die Vermarktungsagentur die beste Argumentation in Gesprächen mit infrage kommenden Sponsoren. (ded)