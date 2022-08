Beachvolleyball: Borger/Sude absolvieren EM-Generalprobe in Hamburg

Nach dem Gewinn der Silbermedaille im CEV Nations Cup ist das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude mit einem kurzen Zwischenstopp in Stuttgart zum Wäschewechsel von Wien nach Hamburg gereist. Am Rothenbaum findet bis Sonntag, 14. August, das einzige Volleyball World Beach Pro Tour-Turnier auf deutschem Boden statt – ein Turnier der höchsten Klasse, ein sogenanntes Eliteturnier (Preisgeld 150 000 Dollar pro Geschlecht).

„Wir freuen uns sehr auf Hamburg, weil wir tolle Erinnerungen an die WM haben, obwohl das auch schon wieder drei Jahre her ist“, sagt die Friedrichshafenerin Julia Sude. „Alles ist wie nach Hause kommen. Vor allem, weil man auch das Drumherum kennt und viele bekannte Gesichter da sind“, findet Borger.

Auftakt gegen die Weltranglistenersten

Borger/Sude haben im Pool C dicke Brocken aus dem Weg zu räumen: Donnerstag, 11. August, 11 Uhr, geht es gegen die derzeitigen Weltranglistenersten Barbara Seixas de Freitas/Carolina Solberg Salgado aus Brasilien und am Freitag, 12. August, 18 Uhr spielen die Deutschen gegen Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Solar aus Australien, Silbermedaillengewinnerinnen von Tokio 2020. Zwischen den beiden hochklassigen Spielen treffen Borger/Sude am Freitag, 12. August, 9 Uhr auf Qualifikantinnen. Alle Spiele des Turniers in Hamburg werden von Volleyballworld.tv übertragen.

„Da war der Nations Cup in Wien eine hervorragende Vorbereitung. Wir hatten dort viele enge Spiele und standen in den Golden Sets zusätzlich unter Druck“, sagt Borger. „Ja, es war schon extrem kräftezehrend, dass man nach einem gewonnenen Spiel noch mitfiebern musste, ob man gleich noch mal ran muss“, ergänzt Sude.

Und auch das Eliteturnier in Hamburg dient zur Vorbereitung, denn „gleichzeitig haben wir ja schon auch die EM in München (15. bis 21. August, Anm. d. Red.) in der kommenden Woche im Fokus. Ärgerlich, dass diese Höhepunkte so eng aufeinander terminiert sind. Aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt“, sagt Borger.

Insgesamt zum fünften Mal seit 2016 trifft sich auch die Beachvolleyball-Elite am Rothenbaum. Mit seinen 10 000 Sitzplätzen und dem beweglichen Dach erwartet die Sportler eine ganz besondere Arena-Atmosphäre.