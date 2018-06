Beachdays: Auch die VfB-Profis sind am Start

In der übernächsten Woche finden in Friedrichshafen zum dritten Mal die Stadtwerk-am-See-Beachdays statt. Los geht es am Dienstag, 19. Juni, mit dem Sparkassen-Beachvolleyballtag. Dabei spielen Freizeit- und Firmenteams um die Stadtmeisterschaft. Und die Bundesliga-Profis des VfB Friedrichshafen sind bei einem Einlagespiel mit und gegen Leser der Schwäbischen Zeitung am Start.

Am Montag, 18. Juni, rollen die Sattelschlepper an und bringen rund 225 Tonnen Sand, die die Spielfläche bilden für die sechstätige Beachdays-Veranstaltung, bei der neben Beachvolleyball auch noch Beachsoccer und Beachhandball auf dem Programm stehen. Ein Bandensystem und eine Zuschauertribüne verwandeln die Friedrichshafener Promenade am Gondelhafen in eine stattliche Arena.

Der Beachvolleyballtag beginnt um zehn Uhr mit einem Jugendcamp. Dabei widmen sich Trainer des VfB Friedrichshafen Schulklassen, die Lust auf Volleyball haben. „Das ist eine Art Schnupperkurs, könnte man sagen“, so Werner Feiri vom VfB. „Noch sind Startplätze frei“, sagt Markus Dufner. „Schulklassen können sich noch bis Freitag, 15. Juni über die Beachdays-Webseite anmelden.“

Dasselbe gilt auch für die Stadtmeisterschaft, die um 16 Uhr beginnt. 14 Firmen- und Hobbymannschaften haben sich bislang gemeldet, für bis zu 20 Teams ist Platz im Starterfeld. Die Vorjahressieger „Strandbad-Mafia“ sind auch wieder dabei. Dufner ermutigt Unentschlossene: „Es gibt eine Gruppenphase, jedes Team, unabhängig von seiner Spielstärke, wird also garantiert mehrmals antreten. Keiner fliegt nach nur einem Spiel raus.“

Gespielt wird im „Quattro-Mix“, das heißt, dass in jedem Viererteam mindestens eine Frau auf dem Platz stehen muss. Eine Altersgrenze gibt es nicht, es können also auch Kinder und Jugendliche mitmischen. Die Startgebühr beträgt 40 Euro. Das Finale ist gegen 21 Uhr angesetzt. Bei Flutlicht kommt da sicher wieder eine ganz besondere Atmosphäre auf an der Promenade, wo bis zu 500 Zuschauer unmittelbar am Spielfeld Platz finden. Ein Höhepunkt wird sicherlich das Einlagespiel um 20 Uhr, an dem vier Bundesligaprofis des VfB mit Leser der Schwäbischen Zeitung spielen werden (siehe Infobox). Werner Feiri will noch nicht zu viel verraten: „Welche Spieler das sein werden ist noch offen.“ Grundsätzlich freut sich Feiri über das Forum, das die Beachdays dem Volleyballsport wieder bieten: „Gerade das Jugendcamp am Vormittag ist doch die beste Werbung für unseren Sport, die man sich vorstellen kann.“