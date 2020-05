Zum fünften Mal hätte vom 23. bis 28. Juni in Friedrichshafen der VfB Friedrichshafen gemeinsam mit der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing am Bodenseeufer erneut die „Stadtwerk am See Beach Days“ veranstaltet. Doch aufgrund der aktuellen Lage müssen die „Beach Days“ laut einer Mitteilung verschoben werden.

An sechs Tagen waren Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Volleyball, Handball, Basketball und Fußball sowie als der Beach Cup mit den besten Beachvolleyballern aus Baden-Württemberg geplant.

Gemeinsam mit der Stadt Friedrichhafen und dem VfB Friedrichshafen möchte sich der Veranstalter aber eine Verlegung in den Spätsommer oder Herbst vorbehalten.

„Selbstverständlich müssen wir die Entwicklungen und Bestimmungen in den nächsten Wochen abwarten, aber eine Resthoffnung bleibt,“ wird Markus Dufner, Geschäftsführer des Veranstalters, zitiert.