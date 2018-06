Beach Days starten an der Uferpromenade voll durch

Mit einem Spiel der Häfler Profivolleyballer sind am Dienstagabend die Beach Days gestartet. Die drei amtierenden Volleyball-Pokalsieger Thilo Späth-Westerholt, Philipp Collin, Markus Steuerwald sowie Ex-Profi Christian Pampel spielten als Showeinlage vor rund 200 Zuschauern. 16 Teams traten am Abend gegeneinander an. Am Mittwoch ab 10 Uhr wird der Beach-Handball-Cup ausgetragen. Krönender Abschluss wird am Wochenende der „Cashflow Beach-Cup“ sein. Foto: lix (lix)