Sand, Sport, Stimmung und Sonne satt: bei den Beach Days von Stadtwerk am See wurde in den vergangenen Tagen im Uferpark leidenschaftlich um Bälle und Punkte gekämpft. Jugend schlägt Routine war dabei das Motto bei den Beachvolleyball-Stadtmeisterschaften am Freitag. Moritz Scholl (im Bild rechts) mit setzte sich mit seinem Team „Beach Bang Theory“ gegen den Vorjahressieger, das Team „Strandbadmafia“ glatt in zwei Sätzen durch.