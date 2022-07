Bayrische Hip Hop Meisterschaft im Wolfratshausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. Juli fand die bayrische Hip Hop Meisterschaft, ausgerichtet vom Tanzzentrum Müller Wolfratshausen statt. Daran nahm die 10-Jährige Tänzerin Isabel Schütze aus der Tanzschule No.10 aus Friedrichshafen teil. 9:00 Uhr eröffnet TZM.DANCE mit seiner Eröffnungsshow Regenbogen den Turniertag. Nach der Vorstellung der Wertungsrichter fand die Sichtung in den verschiedenen Altersklassen Mini Kids, Kids, Junioren, Adults statt. In den Sichtungsrunden werden die Tänzer/innen in die verschiedenen Leistungsklassen gewertet M = Meisterreihe A/B/C-Reihe, hier muss schon das ganze können gezeigt werden um in die Meisterreihe gewertet zu werden. Insgesamt zeigten circa 600 Tänzer/innen ihr Können in den verschiedenen Gruppen. Isabel Schütze aus der Tanzschule No.10 startet in der Kids Klasse im Style Commercial Hip Hop und wurde über die Sichtung in die Meisterreihe gewertet. Die Freude war groß, da es Ihr erstes Präsenz-Turnier war. Nachdem weitere Turnier-Runden durchlaufen wurden, fand die Endrunde statt. In 90 Sekunden mussten die Wertungsrichter/in überzeugt werden. Isabel erreichte den hervorragenden 5 Platz in der Kids Klasse im Style Commercial Hip Hop für die Tanzschule No.10.