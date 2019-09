Zahlreiche Häfler Fans des FC Bayern München haben sich am vergangenen Sonntag zu einer Ausfahrt gen München aufgemacht. Das Ziel: die Allianz-Arena. Dort spielte der FC Bayern gegen Mainz 05. Spontan habe man Geld für einen erkrankten Fan gesammelt, wie der Fanclub mitteilt.

Bei bestem Wetter genossen die Friedrichshafener Anhänger des FC Bayern die Anfahrt, das Beisammensein und das Spiel mit sechs Bayern-Toren, schreibt der Fanclub weiter.

In der Südkurve der AllianzArena erfuhren auch die Bayernfans von der schweren Krankheit des 22-jährigen VfB-Stuttgart-Fans Dennis S., welcher an der kaum erforschten Krankheit ME/CFS leidet. Kommuniziert über „VfBfairplay“ und unterstützt vom VfB Stuttgart wurde zu Spenden für eine erforderliche teure Operation aufgerufen. Der Häfler Fanclub spendete sofort und ohne lange zu überlegen 300 Euro nach dem Motto: „ In den Farben getrennt in der Sache vereint “, und wünscht Dennis S. alles Gute.