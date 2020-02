Zum vorletzten Heimspiel der Zweitligasaison empfangen die Volley YoungStars am Sonntag, 16 Uhr, den TSV Grafing in der ZF-Arena.

Die Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt war in der Fasnetswoche überschaubar. Zwar ist die Krankheitswelle abgeebbt – mit Ausnahme von Markus Hieber sind alle wieder fit. Stattdessen gab es andere triftige Gründe, Adrian Pfleghar eine Absage zu erteilen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jannik Brentel, Tobias Hosch, Lennart Heckel, Leon Meier, Onno Möller und Johann Reusch waren im Olympiastützpunkt Kienbaum, wohin DVV-Trainer Dan Illot die U21-Auswahl zu einem Trainingslager eingeladen hatte.

Die jüngeren Jahrgänge, zu denen Fabian Hosch, Anton Jung, Ben-Simon Bonin, Philipp Hermann und Milan Kvrzic zählen, waren zunächst beim Ba-Wü-Lehrgang mit ARGE-Trainer Michael Mallick aktiv. Den zweiten Teil der Ferien hatten sie ein paar Tage Heimaturlaub.

Am Samstag kommen die Young-Stars zum ersten gemeinsamen Training zusammen. Am Sonntag erwarten sie mit dem TSV Grafing einen Gegner, der in den vergangenen Jahren immer an der Spitze mitgemischt hat. In dieser Saison nicht ganz so dominant auf Tabellenplatz vier sind die Bayern aber auf keinen Fall zu unterschätzen. Die Volleyball-Herren sind dennoch guter Dinge, sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren.

Württembergische U18-Meisterschaft

Hoch motiviert sind auch die Häfler U18-Junioren. Das Team von Trainer Andreas Elsäßer spielt am Samstag, ab 11 Uhr, in der Sporthalle des Berufsschulzentrums um die württembergische Meisterschaft. Gegner sind der VfB Ulm, der TV Rottenburg, der TSV G.A. Stuttgart, der TSV Schmiden und der MTV Ludwigsburg.

Ebenfalls am Samstag empfängt die zweite Herrenmannschaft die SG MADS Ostalb (19.30 Uhr). „Das wird vermutlich unser wichtigstes Spiel“, kündigt Mittelblocker Fabian Feiri an. „Aber wir sind motiviert und guter Dinge.“ Nach der Verletzungsmisere der vergangenen Wochen sind die Häfler jetzt wieder vollzählig und könnten sich mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern.

Die Damen 1 unter Trainer Agron Jakupi wollen in der Bezirksliga ihren zweiten Tabellenplatz festigen. Die Gegner am Samstag ab 16 Uhr in der ZF-Arena sind TSV Burladingen 2 und Tabellennachbar TSV Laupheim. Die Damen 2 und die Damen 3 spielen in der B-Klasse am Samstag, 15 Uhr, bei der TSG Bad Wurzach. Die VfB-Damen 4 treten am Sonntag, 11 Uhr, in der ZF-Arena gegen den TV Markdorf an.