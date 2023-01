Bauprojekte und andere Zukunftsthemen: Ailingen blickt auf das Jahr 2023

Angenehme Premiere für Andreas Lipp: Der neue Ortsvorsteher hat am Samstag zahlreiche Ailinger zum Neujahrsempfang begrüßt. Das Gemeindehaus Berg war so gut gefüllt, dass Oberbürgermeister Andreas Brand sogar von einem der am besten besuchten Empfänge der vergangenen Jahre – „auch vor Corona“ – sprach.

Mit einer Vorausschau ins kommende Jahr machten Ortsvorsteher und OB klar, dass in Ailingen so einiges ansteht. Und das nicht nur wegen des Neubaus der Rotachhalle.

Nachdem zwei Jahre auch in Ailingen pandemiebedingt kein Empfang stattfinden konnte, strömten viele Bürgerinnen und Bürger ins Gemeindehaus. Darunter auch Ehrengäste wie der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne).

Welche Höhepunkte es 2022 gab

Ortsvorsteher Andreas Lipp war sichtlich erfreut und gab zu Beginn seiner Rede zu, bei seinem ersten Neujahrsempfang etwas aufgeregt zu sein.

Kaum ein Platz bleibt beim gut besuchten Neujahrsempfang im Gemeindehaus Berg frei. (Foto: Fotos: Florian Peking)

Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass er beim Rückblick auf das Jahr 2022 vieles vortragen musste, was er selbst nur vom Hörensagen kennt – ist Lipp doch erst seit Mitte September Chef in der Ailinger Ortsverwaltung.

Trotzdem zeigte er mit seiner kurzweiligen Präsentation, wie viele Höhepunkte es in Friedrichshafens größter Ortschaft gegeben hatte. Und das trotz Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiekrise.

Vom Baugebiet Ittenhausen-Nord, bei dem es vorwärts geht und der Sanierung der Bodenseestraße über das Dorffest und das Wellenbad Open-Air, bis hin zu den Erfolgen der zahlreichen Ailinger Vereine – Andreas Lipp schwärmte von vielen Errungenschaften.

Besonders hob er die Ehrenamtlichen hervor: „Jedes ehrenamtliche Engagement ist wichtig und macht aus einem Wohnplatz ein Dorf – eine Heimat.“

Kindergarten-Plätze bleiben schwieriges Thema

Das Highlight gegen Jahresende: der Neubau der Rotachhalle, der dank eines Strategiepapiers zur Sporthallen-Situation und die Aufnahme in den Haushalt nach langer Zeit in greifbare Nähe rückt. „Ein schönes Weihnachtsgeschenk“, sagte Lipp.

Ebenfalls im Haushalt berücksichtigt: Die alte Schule in Berg, für deren Sanierung und Weiternutzung Geld bewilligt worden ist. „Es wurde bereits von einer Architektin eine Konzeptstudie erarbeitet, die eine Vereinsnutzung innen und auch eine mögliche Belebung des Außenbereiches vorsieht“, erklärte der Ortsvorsteher.

Musikalische Unterstützung gab’s beim Empfang vom Musikverein Ailingen. (Foto: Florian Peking)

Apropos alte Gebäude in Berg: Lipp sprach auch das Martinsheim an, das zwar das Ortsbild präge, dessen Zukunft aber ungewiss sei. „Ich appelliere an die Verantwortlichen der Stiftung Liebenau“, sagte er. Das Martinsheim solle erhalten bleiben und wieder eine Nutzung bekommen.

Viel Raum nahm in Lipps Rede außerdem das Thema Kindergarten-Plätze ein – nicht nur in Ailingen ein schwieriges Thema. „Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmerinnen sämtlicher Kindergartenträger der Stadt sucht gemeinsam nach Lösungen für ganz Friedrichshafen“, berichtete er.

Brand will Stadtverkehr weiter ausbauen

„Die Stadt und Ailingen sind ein gutes Paar“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Ansprache. Das zeige sich nicht nur am Baugebiet Ittenhausen-Nord, das hinsichtlich des Drucks auf den Häfler Wohnungsmarkt „ein bisschen Luft zum Atmen“ gebe.

„Die Stadt und Ailingen sind ein gutes Paar“: Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand. (Foto: Florian Peking)

Brand betonte zudem, dass auch der weitere Ausbau des Stadtverkehrs in Richtung Ailingen eine „hohe Priorität“ habe – und das, obwohl der Takt in die Ortschaft schon gut sei.

Gegen Ende des Abends ehrte Andreas Lipp sechs Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement im Ort. „Ailingen, das ist doch da, wo auf zwei Einwohner ein Verein kommt“, so habe er es schon vor dem Antritt seiner Stelle von Bekannten gehört, scherzte der Ortsvorsteher.

Diese Ailinger wurden geehrt

Er sei froh, sich bei einigen, die sich besonders ehrenamtlich engagieren, bedanken zu können – mit der Ailinger Ehrennadel in Silber. Sie bekamen Gerlinde Scharpf, Rainer Barth, Gerhard Buck, Herbert Hänsler, Josef Meschenmoser und Joachim Seliger.

Oberbürgermeister Brand und Ortsvorsteher Lipp (links und rechts außen) freuen sich mit den Geehrten (von links): Joachim Seliger, Rainer Barth, Gerlinde Scharpf, Josef Meschenmoser, Herbert Hänsler und Gerhard Buck. (Foto: Florian Peking)

Musikalisch umrahmt hat den Abend der Musikverein Ailingen. Mit schwungvollen Stücken – unter anderem „You Raise Me Up“ und Liedern von Abba – setzten die Musiker zwischen den Redebeiträgen Akzente und bildeten auch den Schlusspunkt des offiziellen Teils.

Danach ließen die Besucher den Abend in geselliger Runde bei Getränken und Häppchen ausklingen.