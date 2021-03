Mangelware Bauplatz: Welche Bewerber bessere Chancen haben als andere

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Landkreisverwaltung hat eine zweite Allgemeinverfügung erlassen. Ab Samstag, 20. März, gilt auch am Tag eine Ausgangssperre. Das teilt die Behörde in einer Pressemeldung mit. Bürger dürfen dann generell nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen.

Bislang galt eine Ausgangssperre „nur“ in den Nachtstunden zwischen 21 und 5 Uhr. Allerdings ist der Landkreis, so berichtet die Verwaltung, negativer Spitzenreiter mit Blick auf die Inzidenzwerte in Baden-Württemberg.